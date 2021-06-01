İstanbul Havalimanı’nda PCR test sonuç süresi kısaldı: 1,5 saatte Covid-19 testi

İstanbul Havalimanı’nda yeni test kitleri ile PCR test sonuç süresi 1,5 saate düştü. Yolculardan alınan numuneler terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar talebe göre alternatif olarak en kısa sürede cep telefonundaki mesajlaşma uygulamalarından da yolcuya bildiriliyor.

Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük kapılarından biri olan İstanbul Havalimanı yolcuları için yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı’nda PCR test sonuç süresi kısaldı. Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul Havalimanı Test Merkezi’ni hizmete açan İGA, PCR, Antikor ve Antijen test sonuçlarını kısa süre içerisinde yolcuya bildiriyor.

Toplam 5 bin metrekarelik alanda 7 gün 24 saat hizmet veren ve günlük 20 bin test yapabilme kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı Test Merkezi, yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, havalimanında bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde işleyerek PCR test sonucunu 1,5 saat, antikor sonucunu 45 dakika, antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de yolcuya bildiriyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ücret tarifesi doğrultusunda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara uygulanacak PCR, antikor ve antijen test sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor.