İstanbul Havalimanı’nda seferler yüzde 30 azaltıldı

İstanbul Havalimanı’nda bugün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, seferler yüzde 30 azaltıldı.

İstanbul Havalimanı’nda bugün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken seferler yüzde 30 azaltıldı. Konuyla ilgili İGA’dan yapılan açıklamada, "İstanbul’u etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı’nda, güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması adına önlemler en üst seviyeye yükseltildi. Bugün etkisini artırması beklenen hava muhalefeti sebebiyle yolcu güvenliğini öncelikli tutan yaklaşımımız doğrultusunda İGA İstanbul Havalimanı’nda, seferler yüzde 30 oranında azaltıldı. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği İGA İstanbul Havalimanı’nda, operasyonlar iptal edilen bazı seferler haricinde sıkıntısız bir biçimde sürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle seferi iptal olan yolcuların İGA İstanbul Havalimanı’na gelmeden önce ilgili hava yolu şirketi ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önem arz ediyor" ifadelerine yer verildi.