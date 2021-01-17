İstanbul Havalimanı’nda uçaklara buz ve dona karşı de-icing işlemi uygulanıyor

İstanbul’da Cuma gününden beri aralıklara kar yağışı etkili olurken, zorlu hava koşullarına karşı havalimanındaki uçaklara buzlanmayı önlemek için bir tür kimyasal sıvı olan de-icing işlemi uygulanıyor.

Türk Hava Yolları (THY), kış mevsiminin getirdiği olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alıyor. Zorlu hava koşullarında uçakların performansını korumak ve yolcu güvenliği ve konforunu arttırmak için uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında çeşitli işlemler uyguluyor. Bu işlemlerin en önemlileri arasında de-icing ve anti-icing işlemleri yer alıyor.

Uçakların dış yüzeyine, buzlanma ve dona karşı çözücü sıvı uygulanıyor

En basit tanımıyla uçağın buzlanmanın ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak olarak ifade edilen bu işlemler, uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizleniyor ve özellikle uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan bu buzlanmanın temizlenmesi uçuş emniyetini güvenli hale getiriyor.

125 uçağa de-icing ve anti-icing işlemi uygulandı

Bu kapsamda İstanbul’da ilk karın yağdığı 15 Ocak Cuma günü 51 uçak, 16 Ocak 23 uçak, bugün ise şu ana kadar 51 uçağa de-icing işlemi uygulandı. Üç günlük sürede toplamda bu işlemin yapıldığı uçak sayısı şuana kadar 125 olarak gerçekleşti. De-icing ve anti-icing işlemlerinin soğuk ve karlı havanın etkili olduğu sürece boyunca devam etmesi bekleniyor. Olumsuz havaya karşı alınan önlemlerle genel olarak operasyonda ise bir aksama yaşanmadı.

“Uçmaya hazırlanan uçaklarımızı soğuktan koruyoruz”

Yapılan işlemlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün ise, “Kanatlarını açmış kar tanelerine doğru uçmaya hazırlanan uçaklarımızı soğuktan koruyoruz. Onlara güvenli seyahatiniz için bu günlerde biraz daha özel ilgi gösteriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.