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İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

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İstanbul’da etkili olan rüzgarın etkisini kısmi olarak azaltmasının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki seferler normale döndü.

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü
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İstanbul’da etkili olan rüzgarın etkisini kısmi olarak azaltmasının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki seferler normale döndü.

Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kuvvetli lodos kentteki hayatı olumsuz etkilemiş, hava ulaşımında da aksamalara neden olmuştu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kentteki havalimanlarında seferlerde rötar ve diğer meydanlara yönlendirmeler yaşanmıştı. Rüzgar limitlerinin aşılması nedeniyle aksayan İstanbul’daki havalimanlarında operasyonlar ise yeniden normal seyrine döndü. Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman aksayan İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlar ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

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