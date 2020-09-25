İstanbul Havalimanı’nın inşaat aşamasını anlatan kitap satışa çıkıyor

Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan İstanbul Havalimanı’nın inşaat aşamasından açılışına kadar olan süreçti anlatan “Hayaldi Gerçek Oldu” kitabı satışa çıkarıyor. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu," İstanbul için bir hayalden yola çıktık” dedi.

Dünya’nın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı’nın Havalimanı’nın inşaat aşamasından açılışına kadar olan süreçti anlatan “Hayaldi Gerçek Oldu” kitabın tanıtımı yapıldı. Kitabın tanıtımını İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve kitabın editörü Faruk Şüyün katıldı. Büyük bir projenin içinde olmaktan heyecan ve gurur duyduğunu belirten Samsunlu, " İstanbul için Bir Hayalden yola çıktık. Havalimanın pandemi sebebiyle bulunduğu global durumu bir tarafa koyarsak, hakikaten hep beraber burayı hem inşaatını tamamladık, hem operasyonlarını başlattık. Bugün de tıkır tıkır çalışır bir noktadayız. Bu kitabın hakkını bugün işletme olarak da kullanıcı ve paydaşlarımıza yaşattığımızı düşünüyorum" dedi.

İstanbul Havalimanı’nı 5 Türk inşaat şirketinin beraber yaptığını, Türk sermayesi ve bankaları tarafından finanse edildiğini anımsatan Samsunlu, "Burada olabildiğince Türk ürünleri kullanıldı ve böyle muhteşem bir ürün ortaya çıktı. Ondan dolayı Türkiye’nin, Türk insanının, Türk işletmelerinin gerçekten özgüvenini çok yukarı çıkaran bir zafer anıtının içindeyiz" ifadelerini kullandı.

“ Söz uçar yazı kalır ”

"söz uçar yazı kalır" atasözünden hareketle bu süreçlerle ilgili kitap oluşturmak istediklerini söyleyen Samsunlu, “ projeyi 42 ayda tamamladıklarını, 183 binden fazla işçiyle yükü beraber omuzladık. Kitapta havalimanı ihale süreçleri, sürdürebilirlik çalışmaları, inşaat alanındaki ilkler, teknolojik altyapı, havalimanına özel sistemler ve bu sürecin perde arkasının yer alıyor. Bu kitap inşaat döneminin son ürünü, Cumhuriyetin yıl dönümü olan 29 Ekim’de sembolik değeri yüksek olan 29,10 liraya satışa sunulacak” diye konuştu.

Şu anda performans olarak Avrupa’nın ilerisinde olduklarına değinen Samsunlu, "Ama tabii ki geçen senenin de çok gerisindeyiz. Bugünler de geçecek. Dünyada bitmeyen salgın, dünyada bitmeyen kriz yok. İnsan beyni, insanın kullandığı teknoloji bu salgını yenecek. Biz de her zaman hedeflediğimiz günlere inşallah en kısa sürede geleceğiz. Umudu hiçbir zaman yitirmemek lazım." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, Samsunlu İstanbul Havalimanı’nda görev yapan basın mensuplarına adına gazeteci Cevdet Özdemir’e “Hayaldi Gerçek Oldu” kitabını takdim etti.

Samsunlu, basının temsilcilerine teşekkür ederek, "Burayı hep beraber kurduk. İlk günden itibaren, daha inşaat halindeyken gelip gidiyorum. Siz de burada her sürecimizi yaşıyorsunuz. Ondan dolayı iyi ki varsınız diyorum" dedi.

"Hayaldi Gerçek Oldu"

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı’nın 42 ay gibi rekor sürede yapılış hikayesini anlatan kitap, açılışının 2. yılına özel olarak satışa sunulacak. Cumhuriyet’imizin 95. yıldönümü olan 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete giren İstanbul Havalimanı’nın açılışından önceki tüm süreçlerin detaylı bir çalışma sonucu anlatıldığı kitap, havalimanının 2. yılına özel olarak 29,10 lira bedelle satılacak. İGA tarafından titiz çalışmalar sonucu hazırlanan prestij kitabı, Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın gurur verici serüvenine, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımları ile ışık tutuyor. İstanbul Havalimanı’nın inşaat sürecindeki detayların tek tek kaleme alındığı kitapta projede çalışan mimarlardan mühendislere, işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini aldı.

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