İstanbul için korkunç rakam: Aralık ayı yağış ortalaması yüzde 80 düştü

Son aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu kuraklık tehlikesi yaşayan İstanbul’un Aralık ayında yağış ortalaması geçmiş yıllara oranla yüzde 80 oranında düşerek metrekareye 21 kilogram yağış düştü.Son aylarda beklenen yağmurların yağmaması sonucu İstanbul’daki barajlar yaklaşık yüzde 80 oranında boşaldı. Barajların bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 20.29 oldu. İBB yetkililerin yaptığı acıkmaya göre İstanbul’un Aralık ayı yağış ortalaması yüzde 80 oranında düşerek metrekareye 21 kilogram yağış düştü. Öte yandan yapılan açıklamada İstanbul’da hava sıcaklıklarının 13 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.