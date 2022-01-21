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İSTANBUL (İHA) İDO’nun 07.45’teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.

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İSTANBUL (İHA) İDO’nun 07.45’teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.

İSTANBUL (İHA) İDO’nun 07.45’teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.
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İSTANBUL (İHA) İDO’nun 07.45’teki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.

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Çorlu’da kaza anı kamerada
Çorlu’da kaza anı kamerada
  1. ASAYİŞ

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