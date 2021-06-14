İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden sosyal medyadan yapılan sahte paylaşımlara suç duyurusu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık müdürlüğü ve personellerinin hedef alındığı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca söz konusu paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden sosyal medya üzerinden yapılan sahte paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bir süredir bazı sosyal medya platformlarında isimsiz ve sahte hesaplar üzerinden Müdürlüğümüz ve personellerini hedef alan sistematik saldırı şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan gerçekdışı paylaşımlara karşı şikayetimiz üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmış ve anılan hesaplar hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştır. Yapılan sosyal medya paylaşımları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün ulusal basında ve bazı internet sitelerinde İstanbul 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu tarafından paylaşılmış gibi gösterilen ve toplum nezdinde Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, haksız isnat ve iftaralar içeren sahte sosyal medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır. Basında yer alan bu paylaşımlar yukarıda söz edilen ve hakkında erişimin engellenmesi kararı verilen sahte paylaşımlardır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapılan bu haberlerin kaynağı ile ilgili Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup kamuya hizmet için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021, 16:53