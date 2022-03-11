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İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı

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İstanbul’da etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık kapla kaplandı. Küçükçekmece E5’te sürücüler yolda kaldı.

İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı
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İstanbul’da etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık kapla kaplandı. Küçükçekmece E5’te sürücüler yolda kaldı.

İstanbul’da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, yeni günde etkisini iyice arttırdı. Gece saatlerinden itibaren iyice bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Beylikdüzü’nde sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yığınıyla karşılaştı.

Küçükçekmece E5’te ise sürücüler yolda kaldı. Belediyeye tepki gösteren bir sürücü, "Geçen sefer de başımıza geldi. Ama bugün de aynı görüntüler yaşanıyor" dedi.

Başka bir sürücü de uyarıların yapıldığını ancak yine yollarda kaldıklarını söyledi.

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