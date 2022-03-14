İstanbul Polisi, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kent genelindeki çeşitli hastaneler, aile sağlık merkezleri ve 112 merkezlerinde çalışan görevlileri ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan emniyet ekipleri, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Kadın ve erkek polisler, sağlık çalışanlarına daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

Polisleri karşılarında gören sağlık çalışanları ise emniyet mensuplarına bu ziyaretten ötürü teşekkür etti.