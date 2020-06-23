Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul’u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili olmaya başladı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise vatandaşlar araçlarına sığındı. Trafikte ise zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul şiddetli dolu yağışına teslim oldu
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ŞİDDETLİ YAĞMUR KONUSUNDA DÜN UYARDIĞI İSTANBUL’DA BOĞAZ ÇEVRESİNDE BULUNAN İLÇELERİNDE ŞİDDETLİ YAĞMURUN YANISIRA DOLU YAĞIŞI DA ETKİLİ OLUYOR.
YORUM EKLE