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İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

KURBAN BAYRAMI TATİLİ ÖNCESİ İSTANBUL TRAFİĞİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI. E-5 KARAYOLU VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE ZAMAN ZAMAN OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı. E-5 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul’da trafik hareketliği başladı. E-5 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Avrupa Yakası’dan Anadolu Yakası’na geçişlerde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu Yakası’ndan Avrupa yakasına geçişlerde ise trafik olmadığı görüldü. Yer yer yaşanan yoğunluk havandan görüntülendi.

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