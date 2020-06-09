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İstanbul trafiğinde dehşet veren anlar

İSTANBUL’DA TEM OTOYOLU SEYRANTEPE MEVKİSİNDEN EDİRNE İSTİKAMETİNE SON SÜRAT GİDEN BİR LÜKS OTOMOBİLİN SUNROOF CAMINDAN ÇIKARAK ÖLÜME MEYDAN OKURCASINA DANS EDEN GENÇ KIZ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ.

İstanbul trafiğinde dehşet veren anlar

İstanbul’da TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinden Edirne istikametine son sürat giden bir lüks otomobilin sunroof camından çıkarak ölüme meydan okurcasına dans eden genç kız yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücüler tarafından görüntülenen kadının davranışları bu kadarına da pes dedirtti.

Olay, TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde yaşandı. Edirne istikametine son sürat giden bir lüks otomobilin sunroof camından dışarı çıkarak dans eden genç kız, yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen genç kız ve lüks aracın sürücüsünün rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Genç kızın zaman zaman hızla giden aracın tavanına oturarak dans ettiği gözlendi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda bir süre daha TEM otoyolu üzerinde tehlikeli şekilde seyir eden aracın bir süre sonra gözden kaybolduğu gözlendi.

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