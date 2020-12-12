İstanbul trafiğinde drone’lu denetim: 96 sürücüye ceza kesildi

İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana güzargahlarda drone eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde 218 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kural ihlalinde bulundukları tespit edilen 96 sürücüye idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince 7-11 Aralık tarihleri arasında trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde denetimler gerçekleştirildi. Ana güzargahlarda havadan drone eşliğinde yapılan trafik denetimlerinde 218 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kural ihlalinde bulundukları tespit edilen 96 sürücüye trafik idari para cezası kesildi.

Denetimlerde, 30 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmak, 24 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamak, 20 araç sürücüne kırmızı ışık kuralına uymamak, 6 araç sürücüsüne trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymamak, 5 araç sürücüsüne muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, 3 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak, 2 araç sürücüsüne yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak, 2 araç sürücüsüne tescilde belirtilmeyen logo vb. takmak, 1 araç sürücüsüne sürücü belgesini yanında bulundurmamak, 1 araç sürücüsüne tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamak, 1 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Drone ile tespit edilerek ceza kesildi

Denetim görüntüleriyle ihlallerde gözler önüne serilirken görüntülerde en sağ şeritte seyreden gri kasalı kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı drone ile tespit edilirken ileride ekibi gören sürücünün sağdan yan yola ayrıldığı yine drone ile görüntülendi. Polis ekipleri ise aracı durdurarak sürücüye ceza yazdı.