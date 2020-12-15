İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu

Gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürürken, İstanbul’da trafik durma noktasına geldi. Rüzgarda bazı vatandaşların şemsiyeleri ters çevrilirken, metrobüs durağında da yoğunluk zaman zaman yoğunluk olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra kent genelinde sağanak yağış sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Sağanak yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı. E-5 karayolu Avcılar ve Topkapı istikametlerinde yoğunluk gözlendi. Zaman zaman çıkan rüzgarda bazı vatandaşların şemsiyelerini ters çevirirken, metrobüs durağında da yoğunluk oluştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 09:31