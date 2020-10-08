İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu

İstanbul’da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58’e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.
Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58’e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.