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İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu

İSTANBUL'DA ETKİSİNİ TÜM GÜN SÜRDÜREN YAĞMUR NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI. İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASINA GÖRE SAAT 17.00 İTİBARIYLA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 58'E ULAŞARAK SON GÜNLERİN REKORUNU KIRDI.

İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu

İstanbul’da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58’e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da yağmurlu hava sabah saatlerinde başladı. Kötü hava koşulları gün boyunca devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur karşısında vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna kalmak istemeyen İstanbullular bugün erkenden yollar düştü. Beklenen dolu yağışı nedeni ile özel araç kullanımı önceki günlere göre azalsa da ana yollarda büyük yoğunluklar oluştu.

Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58’e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.

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