İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarına yoğun ilgi

Bu yıl 34’üncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Düzenlenen fuara yeni çıkardığı kozmetik markası ile eski milli atlet Nagihan Karadere de katıldı.

Şişli’de bulunan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı’nın 34’üncüsü düzenlendi. Düzenlenen fuarda milli atlet ve 2016 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere de stant açarak yeni çıkardığı kozmetik markasını tanıttı. CosmeticMed ve Salkom Kozmetik ile işbirliği içerisinde kendi markasının ürünlerini çıkardığını ve bu işbirliğinden çok memnun olduğunu belirten Karadere, ”Güzellik fuarındayız. Adı üzerinde güzellik. Biz de güzelliğe güzellik katması için ürünler çıkardık. Umarım faydasını görürler çünkü çok faydalı ürünler yaptık. Yapmak için yapmıyoruz, başarılı olmayı gerçekten çok seviyorum. Bu sektörde de bir imza atmak istiyorum. İnşallah bu alanda da başarılı olurum. Çok çeşidimiz yok aslında.6-7 çeşit. Ama ben çok çeşit çıkarıp da paraya koşmaktansa daha çok kaliteli ürün yapıp sonuca koşmak istiyorum. İmza atmak istiyorum" ifadelerini kullandı

İleriye dönük hedeflerinden bahseden Karadere, "Talep çok fazla. Fakat kaliteli ve emin adımlarla gitmek istiyoruz. Beklenenin baya üzerinde bir satışımız oldu. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yine dediğim gibi yapmak için yapmıyoruz, kaliteli ürün yapıyoruz. İleriye dönük olarak da bayilikler isteyenler oluyor, onun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an için her şey yolunda gidiyor. İleriye dönük hedeflerim arasında da dünyaya açılmak var. Dünyada yerli ürünle ses getirmek istiyorum. Daha farklı olarak da bir güzellik merkezi açma fikrim var. İnşallah onu da başarırım" diye konuştu.

Salkom Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Genç ise "Nagihan Hanım ile çok güzel bir işbirliği yaptık. Bu güzelliklerle beraber ben onu tebrik ediyorum. İlk parti ürünlerimiz yok sattı. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

İşbirliğine CosmeticMed markası ve cihazlarıyla katılan Ömer Faruk Bereketoğlu ise "Biz de bu işbirliğine cihazlarımızla birlikte katıldık. İnşallah bu birliktelik ile birlikte bu cihazları daha güzel bir şekilde kullanacaklar. Zaten cihaz sonrası kullanılan kremleri işlemlerden sonra kullanacağız. Biz hem yurtiçi hem yurtdışı ithalat ve ihracat yapan bir firmayız ve Nagihan Hanım ile birlikte de inşallah uzun bir yolumuz olacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan fuar 10-13 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak.