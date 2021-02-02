İstanbul Valiliği: "Gözaltına alınan eylemcilerden 102’si Boğaziçi öğrencisi değil"

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarda gözaltına alınan 159 kişiden 102’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını açıkladı.İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesinde dün yapılan eylemde gözaltına alınanlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltına alınan 159 kişiden 102’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı vurgulandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir"

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 17:46