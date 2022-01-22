İstanbul Valiliği sokakta kalanlara sahip çıkıyor

İstanbul Valiliği kış mevsimi nedeniyle soğuk hava şartlarında sokakta kimsenin kalmaması için 3 yıl önce başlattığı “Kimse sokakta kalmasın” kampanyası devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Yardımcısı Abdurrahman İnan, 2021 yılında 2 bin 100 evsizin misafir olarak otellere yerleştirildiğini söyledi.

Kış aylarında İstanbul’da sokakta kalan evsiz insanların mağdur olmamaları için İstanbul Valiliği tarafından 3 yıl önce başlatılan ‘Kimse Sokakta Kalmasın’ kampanyasının 2022 yılında da devam edileceği öğrenildi.

“3 yıldır sürdürüyoruz”

Fatih’teki bir otelde çalışmayla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, 2021 yılıyla ilgili verileri açıkladı. Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, “Valimizin koordinasyonunda, 2019 yılında başlattığımız bir proje. Kimse sokakta kalmasın diye adlandırdığımız bir proje. Sokakta kalan bir mekan vatandaşlarımızın, soğuk hava koşullarından etkilenmesini engellemek amacıyla yapılan bir projedir. 3 yıldır sürdürüyoruz. Bir mekan vatandaşlarımızın soğuk hava koşullarından etkilenmesini engellemeyi arzuluyoruz. Sayın valimizin başkanlığında, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlarımız, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’müz, emniyetimiz ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen bir proje” dedi.

“2021 yılında 2 bin 100 kişiyi misafir ettik’

2021 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İnan, “2021 yılında pandeminin de etkisiyle bir mekân vatandaşımızın sokakta kalmasını engelledik. Bu anlamda ortalama 2 bin geceleme oldu günlük. 200 binin üzerinde toplam geceleme yapıldı. Bunları 65 tane anlaşmalı otelimizde hizmet verdik. Mümkün olduğu kadar bir mekân vatandaşımızın dışarıda kalmasını engelledik. Sayısal hedefimiz şudur. Asla sayısal bir sınır koymuyoruz. Hedefimiz bir mekan hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmamasıdır” şeklinde konuştu.

“Önceliğimiz kendi memleketlerinde yaşamalarını tercih ediyoruz”

Vatandaşların kendi memleketlerde yaşamalarını amaçladıklarını belirten İnan “2022’de turizminde canlanmasından dolayı, bir mekân vatandaşlarımızın öncelikle kendi memleketlerinde yaşamaları tabi ki ilk tercihimizdir. Bu amaçla teşvik edici şekilde bir süreç uyguluyoruz. Bir mekan vatandaşların zor durumda kalmaması için” ifadelerini kullandı.