İstanbul Valiliği yılbaşı trafik tedbirlerini duyurdu

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi ve günü için trafik tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında bazı ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.
Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.
Şişli’de 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00’e kadar, Kadıköy’de 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00’ya kadar, Beyoğlu’nda ise 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak.
Kapatılacak yollar ve alternatif yollar;
Şişli İlçesinde Kapanacak Yollar;
Mim Kemal Öke Caddesi
Abdi İpekçi Caddesi
Bostan Sokak
Atiye Sokak
Altın Sokak
Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
Bronz Sokak
Şişli İlçesinde Alternatif Yollar;
Teşvikiye Caddesi
Bayıldım Caddesi
Valikonağı Caddesi
Rumeli Caddesi
Halaskargazi Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Kadıköy İlçesinde Kapanacak Yollar;
Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;
Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi
Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;
General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi
Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi
Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi
Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi
Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi
Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;
Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.
Kadıköy İlçesinde Alternatif Yollar;
General Asım Gündüz Caddesi
Dr. Esat Işık Caddesi
Rıhtım Caddesi
Söğütlüçeşme Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Abdulkadir Noyan Sokak
Beyoğlu İlçesinde Kapanacak Yollar;
İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.
Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacaktır.
Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır.
Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır.
Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır.
Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.
Beyoğlu İlçesinde Alternatif Yollar;
Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,
Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.