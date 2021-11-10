İstanbul Valiliğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Valiliğince, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1’inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı. Saat 10.00’da başlayan programda saygı ve duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Beylikdüzü Sevim Çuhadoroğlu Ortaokulu öğrencisi Ecrin Hanne Dağdelen sahneye çıkarak “Mustafa Kemaliz” isimli şiirini okudu. Daha sonra Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu, “Atatürk Bizimle” oratoryosu sahne aldı. Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren lise öğrencileri salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Programın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahneye çıkarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.