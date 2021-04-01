İstanbul Valiliğinden gemi arızası ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı’nda bir kuru yük gemisinin makine arıza nedeniyle sürüklendiğini, yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığının tespit edildiğini açıkladı.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama, “Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü’nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.