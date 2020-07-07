İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağmur uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyardı.

İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul’da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İstanbul’da önümüzdeki 5 gün için hava tahminleri ise şöyle:

8 Temmuz- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece. 9 Temmuz- parçalı bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece. 10 Temmuz- az bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.11 Temmuz- az bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece. 12 Temmuz- az bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.