İstanbul Valiliğinden orman yangını ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinde Heybeliada’da meydana gelen orman yangını ile ilgili açıklamada bulundu. İstanbul Valiliği, Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıktığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar ilçemiz Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir” denildi.

Valilik açıklamasının devamında, “Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.