İstanbul Valisi Ali Yerlikaya doğalgaz patlamasının yaşandığı alanda açıklamalarda bulundu

İstanbul(İHA) Üsküdar’da öğlen saatlerinde doğalgaz patlayan binada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Vali Ali Yerlikaya, patlamayla ilgili açıklamalarda da bulundu. Yerlikaya,“Sabah saatlerinde her daire sahibine 50’şer bin TL para ve kira yardımında bulunuyoruz.” dedi.

Üsküdar’da Validei Atik Mahallesi, Abacıdede sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana gelmiş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, iş makinaları ile binada kontorollü yıkım gerçekleşti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

“ vatandaşlarımızın evlerini eski haline getirmek için buradayız”

İstanbul Valisi Yerlikaya patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya,“Patlamanın meydana geldiği binanın belediye ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da konuyla ilgili çalışmaları sonucu yıkımı başlatıldı. Hepimize büyük geçmiş olsun. 42 vatandaşımızın barındığı apartmanda devlet olarak valilik olarak , kaymakamlık, ilçe belediye başkanımız ve AFAD ile birlikte vatandaşlarımızın evlerini eski haline getirmek için buradayız. Onları mağdur bırakamayız. Otele gitmek isteyenleri otele ve misafirhanelerde barındıracağız. Tedbir amaçlı dört binada boşaltıldı. Belediyemiz yıkım kararını aldı. 19.00 itibariyle yıkıma başladı.Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bakanımız’ın geçmiş olsun mesajını iletiyorum.” dedi.

“Sabah saatlerinde her daire sahibine 50’şer bin TL para ve kira yardımında bulunuyoruz”

Vali Yerlikaya, “Süratle Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığımızın koordinasyonunda 14 daire sahibine teslim edilecek. Sabah saatlerinde her daire sahibine 50’şer bin TL para ve kira yardımında bulunuyoruz. 4 binadaki vatandaşlar ile camı çerçeveleri kırılan vatandaşlarımızın sıkıntısıda Belediye Başkanlığı ve valiliğimiz tarafından halledilecek. Yaralanan kardeşimize de geçmiş olsun diyoruz. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği bakanlığı tarafından yapılacak binada hak sahiplerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.