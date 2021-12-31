banner4556

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti

banner4336

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bulunan Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde emniyet personellerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, ziyaret esnasında emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti
banner4581

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bulunan Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde emniyet personellerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, ziyaret esnasında emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

banner4575

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Bulunan Trafik Şube Denetleme Müdürlüğüne gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, emniyet personellerini ziyaret etti. Ziyarete İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de eşlik etti. Ardından Şube Müdürlüğüne girerek içerideki personelleri ziyaret eden Vali Yerlikaya, emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı
Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılında anıldı
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349