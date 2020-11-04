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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızda 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik hastalığı bulunanların, 10 yaş altında bulunanların idari izinli sayılarak evden çalışmasına geriye kalan personel ise haftalık olarak çalışaca

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızda 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik hastalığı bulunanların, 10 yaş altında bulunanların idari izinli sayılarak evden çalışmasına geriye kalan personel ise haftalık olarak çalışacaklardır” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızda 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik hastalığı bulunanların, 10 yaş altında bulunanların idari izinli sayılarak evden çalışmasına geriye kalan personel ise haftalık olarak çalışaca
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızda 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik hastalığı bulunanların, 10 yaş altında bulunanların idari izinli sayılarak evden çalışmasına geriye kalan personel ise haftalık olarak çalışacaklardır” dedi.
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