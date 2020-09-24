İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde yapılan korona virüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul’da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 27.086 denetim yapıldı. İzolasyon kurallarına uymayan 123 kişi tespit edildi. 384 kişi/işletmeye uyarı verildi. 111 kişi/işletmeye para cezası uygulandı. 3 veya daha fazla ihlali olan 12 işletme geçici olarak kapatıldı” ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, DÜN KENT GENELİNDE YAPILAN KORONA VİRÜS DENETİMLERİNE İLİŞKİN BİLANÇOYU AÇIKLADI. YERLİKAYA, 27 BİN 86 DENETİM YAPILDIĞINI VE 12 İŞLETMENİN GEÇİCİ OLARAK KAPATILDIĞINI DUYURDU.
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