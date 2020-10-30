İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Mesut Yılmaz içi baş sağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya paylaşımında, “Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ”Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi başsağlığı diliyorum”
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN MESUT YILMAZ İÇİN MESAJ YAYINLAYAN İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, "ESKİ BAŞBAKANLARIMIZDAN MESUT YILMAZ’A ALLAH'TAN RAHMET, AİLESİ VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM” İFADELERİNİ KULLANDI.
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