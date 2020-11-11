İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliğine katıldı

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Arnavutköy’de gelecek için fidan dikti.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Kampanyası’ kapsamında İstanbul’da eş zamanlı 160 bin 771 fidan dikimi gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği de yapılan kampanyaya destek vererek Arnavutköy Takuyiddin Mahallesi’nde fidan dikme programı düzenledi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarım Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ile ilkokul öğrencileri ve engelli vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Vali Yerlikaya, öğrenciler ve engelli vatandaşlar ile beraber fidan dikimi gerçekleştirdi. Minik öğrencilerde ilk kez fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.
“83 milyon bu güzel fidanları güzel vatan toprağıyla buluşturuyoruz”
“Fidanlar, ağaçlar bizim canımız”
Fidan diktiği için çok sevindiğini söyleyen Çağan Suarıklı, “ Bugün burada olduğuma çok seviniyorum. Ülkeye katkı sağladığımı düşünüyorum. Fidan dikiyoruz. Fidanlar, ağaçlar bizim canımız. Nefes almamızı sağlıyorlar. O yüzden mutluyum “ dedi.
“Ağaçlar bizim ciğerlerimiz gibi”"Ağaçlar olmazsa yaşayamayız" diyen 10 yaşındaki İremsu Çelik, “Ağaçlarımızı kesen ve onların yerine betondan bina ve bazı yerler yapanlar var. Yapmasınlar. Ağaçlar olmazsa biz yaşayamayız. Ağaçlar bizim ciğerlerimiz gibi. Ağaçların kesilmemesini istiyorum. Burada da zaten fidanları diktik. Umarım hepsi büyüyecek ve ağaç olacak “ dedi.