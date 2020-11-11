İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliğine katıldı

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Arnavutköy’de gelecek için fidan dikti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Kampanyası’ kapsamında İstanbul’da eş zamanlı 160 bin 771 fidan dikimi gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği de yapılan kampanyaya destek vererek Arnavutköy Takuyiddin Mahallesi’nde fidan dikme programı düzenledi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarım Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ile ilkokul öğrencileri ve engelli vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Vali Yerlikaya, öğrenciler ve engelli vatandaşlar ile beraber fidan dikimi gerçekleştirdi. Minik öğrencilerde ilk kez fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.

“83 milyon bu güzel fidanları güzel vatan toprağıyla buluşturuyoruz”

Yarınların ağaçlar ve ormanlarla en güzel nefes olmasını temenni ettiğini dile getiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “ Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Artık dünyaya örnek olduk. 30 ülkede bizimle beraber bu bayramı, fidanların toprakla buluşmasını kutluyorlar. Örnek alınmak gerçekten çok güzel. İstanbulumuz medeniyetin başkenti. İki kıt’anın birleştiği yerde dünyanın en güzel şehri. Dünyanın en güzel şehrinin yüz ölçümünün yüzde 44’ü orman. Buna rağmen biz orman varlığımızı korumak, onları daha sağlıklı gelecek nesillerimize artırarak aktarmak için Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Bey ve Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ile beraber 83 milyon bu güzel fidanları güzel vatan toprağıyla buluşturuyoruz. Bereketli olsun. Yarınlar ağaçlarımızla, ormanlarımızla en güzel nefes olsun diye temenni ediyorum“ diye konuştu.

“Fidanlar, ağaçlar bizim canımız”

Fidan diktiği için çok sevindiğini söyleyen Çağan Suarıklı, “ Bugün burada olduğuma çok seviniyorum. Ülkeye katkı sağladığımı düşünüyorum. Fidan dikiyoruz. Fidanlar, ağaçlar bizim canımız. Nefes almamızı sağlıyorlar. O yüzden mutluyum “ dedi.

“Ağaçlar bizim ciğerlerimiz gibi”

"Ağaçlar olmazsa yaşayamayız" diyen 10 yaşındaki İremsu Çelik, “Ağaçlarımızı kesen ve onların yerine betondan bina ve bazı yerler yapanlar var. Yapmasınlar. Ağaçlar olmazsa biz yaşayamayız. Ağaçlar bizim ciğerlerimiz gibi. Ağaçların kesilmemesini istiyorum. Burada da zaten fidanları diktik. Umarım hepsi büyüyecek ve ağaç olacak “ dedi.