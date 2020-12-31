İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bu akşam saat 21.00’den Cuma günü saat 10.00’a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bu akşam saat 21.00’den Cuma günü saat 10.00’a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bu akşam saat 21.00’den Cuma günü saat 10.00’a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.”
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bu akşam saat 21.00’den Cuma günü saat 10.00’a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.”
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