İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kontrollü normalleşme denetimi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kontrollü normalleşme sürecinde Sultanahmet’te denetimlere katıldı. İstanbul’da kontrollü normalleşme denetimleri kapsamında 44 bin görevli personelin sahada olduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, “Hep beraber önce sarıya, daha sonra mavi kategoriye ulaşmak istiyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ile birlikte kontrollü normalleşme döneminde Sultanahmet’teki iş yerlerini denetledi. Esnaf ve müşterilere salgınla mücadele ile ilgili uyarılarda bulundu.

“Hep beraber önce sarıya, daha sonra mavi kategoriye ulaşmak istiyoruz”

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “1 Mart kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız salgınla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Kademeli normalleşme. Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulumuzun öneri ile tavsiyeleriyle alınan bu kararla şehirler dört risk grubuna ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrıldı. Durumlar renkle ayrıldı. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak ayrıldı. Bu dört gruba göre Kasım sonundan itibaren uygulanan yarı zamanlı kısıtlama ve bunlarla ilgili kurallar da artık edinmiş olduğumuz salgınla mücadeledeki kazanımlarımıza göre yeniden şekillendirildi. Zor günlerden bu noktalara geldik. Tekrardan o zor günlerimize dönmek istemiyoruz. Hep birlikte başardığımız sabırla, anlayışla geldiğimiz bu noktayı korumak, daha ileriye gitmesini istemiyoruz. Hep beraber önce sarıya, daha sonra mavi kategoriye ulaşmak istiyoruz” dedi.

“Yeni bir anlayış, yeni bir ruhla sahaya çıkıyoruz”

Valiliğin etrafındaki işletmeleri hem ziyaret edip hem de denetlendiklerini aktaran Vali Yerlikaya, “Dün İçişleri Bakanlığımız genelge yayınladı. Bu genelgeyle birlikte bugüne kadar 1 yılı tamamladığımız salgınla mücadelede denetimlerde de yeni bir anlayış, yeni bir ruhla sahaya çıkıyoruz. Dinamik denetleme dediğimiz bu denetlemede gördüğümüzün altına inmemek için Vali, İBB Başkanı, ilçe belediye başkanlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız, meslek odalarımız, bu noktadaki derneklerimiz, meslek odalarımız, hep birlikte hemşehrilerimize söz söylemek değil onlarla beraber sevinci yaşamak istiyoruz. Müşteri biraz önce ‘Burada oturarak yemek yemeyi özlemişiz’ diyor. Aynı zamanda işletme sahibi de çok özledi” diye konuştu.

Vali Yerlikaya, konuşmasına ek olarak İstanbul’da 44 bin görevli personelin sahada olduğunu ifade etti.

“Dinamik denetim sistemi, 7/24 esaslı bir denetim sistemdir”

Salgınla mücadelede üç temel kuralı hatırlatan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Bu salgın belasından kurtulmak için başta İstanbul’umuz olmak üzere 81 ilimizi haritada mavi olarak gösterebilmemiz için en temel üç kuraldan, temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen riayet edip tüm iş yerlerinde çalıştığımız ortamlarda, bulunduğumuz mekanlarda üç kurala riayeti harfiyen yerine getirirsek en kısa zamanda bütün ülkemizi maviye dönüştürebiliriz. Bizler İçişleri Bakanlığı olarak yeni dönemde, yeni bir denetim sistemine başladık. Dinamik denetim sistemi, 7/24 esaslı bir denetim sistemdir. Bu denetim sistemi, Valilerimiz, kaymakamlarımız başta olmak üzere il ve ilçelerimizde meslek odalarımız diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyeler, özel idareler ve gerekli tüm bu konudaki kuruluşlar ve vatandaşımız desteğiyle bu denetim sistemini geliştireceğiz. Birbirimize oto kontrol yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Sektör olarak biz kurallara riayet edersek tamamen açılacağız ve maviye döneceğiz”

Uygulamadan dolayı Vali Yerlikaya’ya teşekkür eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ise, “Bundan sonra her şey bizim elimizde. Sektör olarak biz kurallara riayet edersek tamamen açılacağız ve maviye döneceğiz. Valiliğimizin büyük katkısı var. Devletimizin koyduğu bütün kanun ve hükümlere uyarsak en kısa zamanda maviye döneceğimize inanıyorum. Sektör olarak da söz veriyorum. Bütün kurallara ve önlemlere uyacağımıza söz veriyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız. Eğer bu kanunlara uymazsak yeniden başka sıkıntılara dönebiliriz. Bir, iki kişinin yaptığı hatanın bütün sektöre yansımaması lazım. Hiç birimizin hata yapma şansı yok” şeklinde konuştu.