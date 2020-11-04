İstanbul Valisi Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları
'Sanayi çalışanları sabah saat 7'de mesaiye başlayacaktır. Uygulama 9 Kasım'da başlayacaktır'Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 14:34
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da uygulanacak olan mesai düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları
'Sanayi çalışanları sabah saat 7'de mesaiye başlayacaktır. Uygulama 9 Kasım'da başlayacaktır'Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 14:34