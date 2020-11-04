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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da uygulanacak olan mesai düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları

“Kamu kurum ve kuruluşlarımızda 60 yaş ve üstü çalışanların, hamilelerin, kronik hastalığı bulunanların, 10 yaş altında bulunanların idari izinli sayılarak evden çalışabilecek, geriye kalan personel ise haftalık olarak çalışacaklardır” 

'Sanayi çalışanları sabah saat 7'de mesaiye başlayacaktır. Uygulama 9 Kasım'da başlayacaktır'

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 14:34
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