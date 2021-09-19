İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ile bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaziler ile bir araya geldi. Vali Yerlikaya programda yaptığı konuşmada, ülkenin ve milletin bekası için canlarını ortaya koyan ve yürüttükleri bu mücadele sırasında gazilikle şereflenen tüm gazilere şükranlarını sundu.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da bulunan gazilerle bir araya geldi. Şişli’de bulunan bir otelde gerçekleşen yemek programı Gayrettepe Mescidi İmam Hatibi İsmail Demirci tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İstanbul Valiliği’nin Gaziler Günü için hazırladığı belgesel izlendi. Ali Yerlikaya, programa katılan davetlilerle özel olarak ilgilendi.

Vali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmada, ülkenin ve milletin bekası için canlarını ortaya koyan ve yürüttükleri bu mücadele sırasında gazilikle şereflenen tüm gazilere şükranlarını sundu. Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazi ve müşir unvanının veriliş yıl dönümünü de kutladı.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin, şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Adeta bir milletin varoluş ve yok oluş savaşıdır. Çünkü bu büyük zaferden sonra 19 Eylül 1921’de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından gazilik unvanı verildi. Bir asırdır her yıl aynı gün gazilerimizi, kahramanlarımızı milletçe anıyoruz. Yaşadığı toprağı vatan kılmak için dünyada bizim kadar bedel ödeyen başka hiçbir millet yok. Büyük mücadelemiz Sultan Alparslan ile başlamıştı, Osman Gazi ile otağımızı Anadolu’ya kurduk. Fatih Sultan Mehmet Han ile cihan imparatorluğu olduk, Kanuni Sultan Süleyman ile 4 kıta, 7 iklime hükmettik. Atatürk ile son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti’ni büyük bedeller ödeyerek kurduk. Şehit olduk, gazi olduk. Bu vatanın evlatları dün Malazgirt’te, Plevne’de, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kore’de, Kıbrıs’taydılar. Bugün de sınır boylarında Afrin’de, Elbab’ta, İdlib’te ve pek çok coğrafyada, görevinin başındalar. Hepsi aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları, hepsine binlerce kez selam olsun” açıklamasında bulundu.

Programa Vali Ali Yerlikaya ile eşi Haticenur Yerlikaya’nın yanı sıra, 1’inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 3’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Vali Yardımcısı Abdullah İnan ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kahraman gaziler ve aileleri katıldı.