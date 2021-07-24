banner4351

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı

banner4243

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünü kutladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı
banner3909

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünü kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Geçen yıl 24 Temmuz’da İstanbul’umuzda bambaşka bir bayram sevinci yaşanmış; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmıştı. Minarelerindeki ‘La ilahe illallah’ yazılı mahya hala şehrimizi aydınlatıyor” diyerek yeniden ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünü kutladı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fenerbahçe’nin hazırlık maçları belli oldu
Fenerbahçe’nin hazırlık maçları belli oldu
  1. SPOR

banner3552

banner4325

banner3841