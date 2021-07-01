İstanbul’da 1 Temmuz’dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı

İstanbul’da iş yerleri 1 Temmuz’dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Uzun süre sonra ilk kez tam kapasite çalışmaya başlayan işletmeciler yeni karardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.
"1 Temmuzdan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başladık"1 Temmuz’dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan Ümraniye’de işletme sahibi Himmet Polat Ağababa, “1 Haziran’da yayınlanan genelgede yarı kapasite ile çalışabiliyorduk en son yayınlanan genelge sonrası bugünden itibariyle tam kapasitede çalışmaya başladık. Biz yine girişte HES kodu kontrollerini yapıyoruz, ateş ölçümlerini yapıyoruz, masa üzerinde bulunan ekipmanların hepsini tamamen ambalajlayarak, bu tedbirlerimize devam ediyoruz. Şu anda yüzde 50 kapasite ile değil de yüzde yüz kapasite ile çalışabiliyoruz. 4 kişilik masada 4 kişi oturtabiliyoruz. Bu süreçte bizim vatandaşlardan beklediğimiz vatandaşlarımızın aşılarını en kısa sürede yaptırması. Bu süreçte restoranların en büyük problemleri girdi maliyetlerinin çok olması bundan dolayı da müşterilerimiz ufak zamlarla karşılaşabiliyorlar. Bu konuda vatandaşlarımız bize karşı biraz duyarlı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.