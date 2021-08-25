İstanbul’da 14 gölette 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı

Tarım İstanbul’daki 14 gölette toplam, 573 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu senekiyle beraber 2015 den itibaren 1 milyon 87 bin yavru balığı bırakmış olduk. İnşallah amatör ve sportif balıkçılığa bir katkı sağlar” dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı, Kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarının balıklandırılmasına devam ediyor.
2015 yılından itibaren yürütmekte olunan balıklandırma projesi geçmiş yıllarda göletlere bırakıldığında balıklarla beraber şuan 1 milyon 087 bin 500 adete ulaştı. Türkiye’de biyoçeşitliliğinin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkân tanınması büyük önem arz etmektedir.İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Yine bu sene 5 ilçemizde 14 göletimize de 573 bin adet sazan balığı bıraktık. Bu 5 ilçemiz; Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Şile, Beykoz. Bu senekiyle beraber 2015 den itibaren 1 milyon 87 bin yavru balığı bırakmış olduk. İnşallah amatör ve sportif balıkçılığa bir katkı sağlar” dedi. Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 11:12
Aynalı sazandır inşAllah,istilacı israil sazanları çoğala çoğala orjinal sazan kalmadı göletlerimizde..