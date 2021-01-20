İstanbul’da 150 bin 186 sağlık çalışanı aşı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da şuana kadar 150 bin 186 sağlıkçının aşı olduğunu duyurdu. Ayrıca Yerlikaya, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerindeki 3 bin 703 misafir ile 2 bin 272 görevli arkadaşın aşı olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık çalışanlarımızın aşılanması hızla devam ediyor. Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu.”