İstanbul’da 2 bin 741 acemi kasap hastanelik oldu

İstanbul genelinde Kurban Bayramı’nın ilk 3 gününde 2 bin 741 acemi kasap hastanelik oldu. Kendini yaralayan kasaplardan 29’u ise ameliyat edildi.Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde kurbanlıkları kesmek isteyenler, valilik ve belediyelerin gösterdiği yerlerde ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Bazı acemi kasaplar ise hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu. İstanbul genelinde bayramın ilk 3 gününde çeşitli hastanelerde toplam 2 bin 751 kişinin tedavi altına alındığı ve bunların 29’unun ameliyat edildiği öğrenildi.