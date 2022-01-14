İstanbul’da 4’üncü Halk Ekmek fabrikası Hadımköy’de açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Halk Ekmek, dördüncü fabrikasını Hadımköy’de açacak. Fabrikayı gazetecilere gezdiren Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, "Büfelerimizin sayısını arttırmayı arzu ediyoruz çünkü artan kapasitemiz var dolayısıyla bunları arttırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Halk Ekmek, kapasitesini büyütüyor. Edirnekapı, Cevizli ve Cebeci’den sonra İstanbul’da dördüncü ekmek fabrikası Hadımköy’de açılacak. Hadımköy’de inşa edilen, ülkenin en büyük ekşi mayalı ekmek fabrikasının nisan ayında açılması planlanıyor. Edirnekapı, Cevizli ve Cebeci’den sonra Hadımköy’de de açılacak olan Halk Ekmek Fabrikası’nda günde 250 bin normal ekmek, 1 milyon adet de ambalajlı ekmek üretilmesi bekleniyor.

Yeni açılacak olan Halk Ekmek Fabrikasıyla ilgili bilgi veren Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, “Halk Ekmek’in İstanbul’daki 4’üncü fabrikası olacak. Diğer fabrikalardan farkı burası hem Avrupa için hem Türkiye için çok nitelikli bir yatırım olacak. Buradaki en büyük farklılık ekşi maya kültürüyle kendi mayamızı çoğalttığımız ve uzun mayalama tekniğiyle, bütün ekmeklerimizi bu şekilde üreteceğiz. Bu anlamıyla çok farklı ve daha sağlıklı ürünler üretmiş olacağız. Burada toplamda 3 tane üretim hattımız olacak. Birinci üretim hattında 250 bin adet normal ekmek üreteceğiz. 2’nci hattımız çeşit ekmek ürettiğimiz bir hat. Küçük 50 gramlık ekmek üretiyoruz. Onlardan da 1 milyon adet üreteceğiz. 3’üncü hattımızda ise tavalı ürünler dediğimiz farklı tipte tost ekmeği, hamburger ekmeği veya yuvarlak ekmek üreteceğiz. 600 bin adete yakın farklı gramajlarda ekmeği de 3’üncü hattımızda üreteceğiz” şeklinde açıkladı.

Halk Ekmek büfeleriyle ve bakkallarla ilgili de konuşan Okan Gedik, “Büfelerimizin sayısını arttırmayı arzu ediyoruz çünkü artan kapasitemiz var dolayısıyla bunları arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten 600’ün üzerinde büfemiz var. Bunu 700’lere, 800’lere kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Çalıştığımız bakkal sayılarını da arttırmayı hedefliyoruz. 317’lerden 400’lere kadar çıkartmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek’te oluşan kuyruk sırasına da değinen Okan Gedik, “Kuyruklarla ilgili tabii burada halk ekmeğin kendi yaptıkları ve yapacakları var kapasite arttırmak gibi. Biz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.