İstanbul’da 861 işletme güvenli turizm sertifikası aldı

İstanbul Valiliği, Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesine uyarak toplamda 861 işletmenin güvenli turizm sertifikası aldığını duyurdu.

Yeni korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı 01.07.2020 tarih ve 2020/14 sayılı Genelgeleriyle faaliyetine devam eden 50 oda ve üzeri kapasiteli tüm konaklama tesislerinin yetkili sertifikasyon şirketlerinden “Güvenli Turizm Sertifikası” alma zorunluluğu getirildi. İstanbul Valiliği 2020 Yılı Aralık ayından beri “Güvenli Turizm Sertifikası” alma zorunluluğu bulunan konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

Açıklamada İstanbul’da 30-49-50 oda ve üzeri kapasiteli tesis sayısının bin 28 olduğu duyuruldu. Genelgeye uyarak toplamda 861 işletmenin güvenli turizm sertifikası aldığı açıklandı. Faaliyetine devam etmeyen tesis sayısı 148, sertifikası olmadığı için kapatılan tesis 6, faaliyet alanını değiştiren tesis sayısı ise 13 olarak bildirildi.