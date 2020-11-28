İstanbul’da anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim kararı

İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 1 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 1 Aralık 2020 itibariyle 4 Ocak 2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine bildirilmiştir. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, karar verilmiştir.”Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 23:14