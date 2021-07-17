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İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu

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İstanbul’da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu. Yoğun trafik havadan böyle görüntülendi.

İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu
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İstanbul’da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu. Yoğun trafik havadan böyle görüntülendi.

İstanbul’da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan bayram tatil trafiği, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu. Kadıköy’den başlayan trafik Tuzla’ya kadar uzadı. Yoğun trafik drone ile havadan böyle görüntülendi.
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