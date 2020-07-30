banner3088

İstanbul’da bayram trafiği gece saatlerinde de sürüyor

İSTANBUL(İHA)-KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE MEMLEKETLERİNE GİTMEK İÇİN YOLLARA ÇIKAN İSTANBULLULARIN OLUŞTURDUĞU TRAFİK YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİNDEKİ YOĞUNLUK GECE SAATLERİNDE DE SÜRÜYOR.

İstanbul’da bayram trafiği gece saatlerinde de sürüyor

Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek için yollara çıkan İstanbulluların oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerindeki yoğunluk gece saatlerinde de sürüyor.

Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gidecek vatandaşlar İstanbul’dan dün öğle saatlerinden sonra yola çıkmaya başladı. Araçlarıyla yola çıkan İstanbullu vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. Yoğunluk E-5’ten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde görüntülendi. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve yoğunluktan dolayı araçların çok yavaş ilerlediği görüldü.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 09:40
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ahmet Ağaoğlu: “Madem küme düşme olmayacaktı...
Ahmet Ağaoğlu: “Madem küme düşme olmayacaktı...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197