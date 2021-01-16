İstanbul’da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı yağış uyarısının ardından beklenen sağanak başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul’da bugün öğleden sonra sağanak beklendiği açıklanmıştı. Değerlendirmede, yağmurun kar yağışına döneceği ve yarın yer yer yoğun kar yağışı olacağı, kar kalınlığının ise 20-40 cm arasında olacağı açıklanmıştı. Yapılan uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak, öğle saatleri itibariyle başladı. Yağışın, Meteoroloji’nin uyarılarına göre, akşam saatleri itibariyle kar yağışına dönmesi bekleniyor.