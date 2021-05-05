İstanbul’da binlerce çalışan anne bu kararı bekliyor

Korona virüsle mücadelede tam kapanma sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulları kapatılırken, sağlık çalışanlarının çocuklarını bıraktığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreşler ise faaliyetlerine devam ediyor. Bu süreçte çocuklarını anaokullarına gönderemediği için mağduriyet yaşadıklarını belirten çalışan veliler ise tüm anaokulların açılmasını istiyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında verilen ‘tam kapanma’ kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel anaokullarında eğitime ara verilmiş, sağlık çalışanlarının çocuklarını bıraktığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreşlerin ise faaliyetlerini sürdürmesi kararı alınmıştı. Özel sektörde çalışan velilerin, özel anaokullarının kapanması sonrası iş hayatlarında problem yaşadığını belirten Özel Anaokulları Derneği Başkanı Murat Huş, “Özellikle talebin yoğun olduğu İstanbul’da tam kapanma sürecinde Milli Eğitime bağlı anaokullarının kapanması özel sektör çalışanı anne ve çocukları için mağduriyet oluşturdu” diye konuştu.

“Özel anaokullarını kapanması mağduriyet oluşturdu”

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel anaokullarının kapalı olmasına ilişkin konuşan Özel Anaokulları Derneği Başkanı Murat Huş, “29 Nisan tarihi itibari ile tam kapama süreci ile birlikte özel anaokullarının da kapatıldığı söylendi. Bu süreçten sonra sadece sağlık çalışanları için okulların açılması gündeme geldi. Milli Eğitim bakanlığı ise okulların tamamen kapatılmasını istedi. Şu an için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı tüm okullar açık. Milli Eğitim bakanlığına ait kurumlar ise kapalı. Bu noktada çocukları ve çalışan annelerin mağduriyeti var. Özel sektörde çalışan birçok insanın çocuğu özel anaokullarına geliyor. Bu noktada mağduriyet oluşuyor” dedi.

“Çalışan anneler, verilen karara karşı tepkili”

Süreçte çalışan annelerin mağdur olduğunu belirten Huş, “Bu durum bizleri de rahatsız ediyor. İleriki dönemlerde özel anaokulları olarak yapacağımız çalışmalara da etki ediyor. Kurumlar arasında bir uçurumda meydana getiriyor. Veliler televizyonları izlediği zaman kreşler açık sizlerin ki neden kapalı diyerek bize tepki gösteriyor. Bizler de sonuç olarak bu konuda sorun yaşıyoruz. Olayın bir başka sorun noktası da şu ki; özel sektörde çalışan veliler çocuklarına bakmak için iş yerinden izin alamıyor çünkü işverenler anaokullarının açık olduğunu söyleyerek duruma karşı çıkıyor” diye konuştu.