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İstanbul’da dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL’DA İSTİKLAL CADDESİ VE AKSARAY BUGÜN KALABALIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ. GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLİP DIŞARI ÇIKANLAR YOĞUNLUK OLUŞTURDU.

İstanbul’da dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Aksaray bugün kalabalığıyla dikkat çekti. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkanlar yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini normalleşme sürecine bıraktı. Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul’daki insan hareketliliği de artış göstermeye başladı. İstanbul’da normal hayata geçişle birlikte insan hareketliliği gözle görünür oranda artmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Aksaray’da vatandaşların çoğu maske taksa da sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı fotoğraf karelerine yansıdı.

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