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İstanbul’da gece saatlerinde şiddetli yağmur etkili oluyor

İSTANBUL (İHA) - METEOROLOJİNİN YAPTIĞI UYARININ ARDINDAN YAĞMUR İSTANBUL’DA, DÜN ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLMAYA BAŞLAMIŞTI. KENTİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE AKŞAM SAATLERİNDE DEVAM EDEN YAĞIŞ, GECE SAATLERİNDE ŞİDDETLENEREK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR.

İstanbul’da gece saatlerinde şiddetli yağmur etkili oluyor

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından yağmur İstanbul’da, dün öğleden sonra etkili olmaya başlamıştı. Kentin çeşitli yerlerinde akşam saatlerinde devam eden yağış, gece saatlerinde şiddetlenerek etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağmur uyarısının ardından dün öğleden sonra İstanbul’da yağış başlamıştı. Kentin çeşitli bölgelerinde etkili olan yağmur, trafiği olumsuz etkilerken, ani yakalanan vatandaşlara ise zor anlar yaşatmıştı. Akşam saatlerinde de etkisini sürdüren yağmur, gece geç saatlerinde şiddetlenerek yağdı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşarken, yolda su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler yolda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

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