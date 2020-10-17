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İstanbul’da gökkuşağı sürprizi

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN HAVADA OLUŞAN GÖKKUŞAĞININ EŞSİZ MANZARASI KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.

İstanbul’da gökkuşağı sürprizi

İstanbul’da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da yağışlı hava akşam saatlerinde kısa süreli etkili oldu. Kent genelinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.

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