İstanbul’da gökkuşağı sürprizi

İstanbul’da yağışlı hava akşam saatlerinde kısa süreli etkili oldu. Kent genelinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.
İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN HAVADA OLUŞAN GÖKKUŞAĞININ EŞSİZ MANZARASI KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.
İstanbul’da yağışlı hava akşam saatlerinde kısa süreli etkili oldu. Kent genelinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.