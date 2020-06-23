Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi kara bulutlar şehrin üzerini kapladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Beşiktaş Zincirlikuyu-Ulus yolunda ise yol adeta göle döndü. Göle dönen yolda birçok araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların içerisinde vatandaşlar beklemeye devam ediyor.
İstanbul’da göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı
İSTANBUL’DA ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYARAK ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR NEDENİYLE ZİNCİRLİKUYU-ULUS YOLU ADETA GÖLE DÖNDÜ. GÖLE DÖNEN YOLDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN BİRÇOK ARAÇ MAHSUR KALDI. VATANDAŞLAR ARAÇ İÇERİSİNDE BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR.
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